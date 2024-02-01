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شركة بايوغن تسحب من الأسواق علاجاً مثيراً للجدل ضد الزهايمر

2/1/2024 5:22:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سُحب من الأسواق دواء مثير للجدل ضد مرض الزهايمر قُدّم على أنه أول علاج لهذه الحالة العصبية التنكسية، على ما أعلنت شركة بايوغن الأمريكية المصنّعة له الأربعاء.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير "اف دي ايه" أجازت في يونيو 2021 هذا الدواء المسمى "أدوهيلم"، من خلال إجراءات مسرّعة.

وأثار قرارها جدلا بين الأوساط العلمية والطبية لأنها خالفت نصيحة لجنة من الخبراء أكدت أنّ العلاج لم يثبت فعاليته بشكل كافٍ خلال التجارب السريرية.

ثم تقدم عدد كبير من أعضاء اللجنة باستقالاتهم احتجاجاً على قرار الإدارة الأمريكية. وندد تقرير برلماني أيضاً بموافقة "مليئة بالمخالفات".

وأشارت "بايوغن" إلى أنّها أوقفت إنتاج "أدوهيلم" لتخصيص مزيد من الموارد لـ"ليكيمبي"، وهو دواء جديد لمرض الزهايمر حظي بموافقة في العام الفائت من خلال إجراءات عادية.

وينتمي الدواء الجديد الذي يشكل "ليكانيماب" مكوّنه النشط إلى جيل جديد من الأدوية التي تستهدف رواسب بروتين بيتا أميلويد.

تم اختباره في تجربتين على بشر، وأظهر المرضى الذين تناولوه في إحدى التجربتين انخفاضاً في التدهور المعرفي لديهم.

وأشار تقرير برلماني عام 2022، إلى أنّ "اف دي ايه" راجعت دواء أدوهيلم بالطريقة "التقليدية" مدى تسعة أشهر، "قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتمنح الترخيص بموجب عملية موافقة سريعة بعد فترة فحص استمرت ثلاثة أسابيع.

وقال معدّو التقرير إن "تواصل إدارة الأغذية والعقاقير مع شركة بايوغن كان غير نمطي" قبل الترخيص، ولم تقم الوكالة بتتبع كل التفاعلات بين موظفيها وموظفي الشركة، كما هو مطلوب عادة.

وأشار التقرير إلى أنّ "بايوغن" حددت سعراً مرتفعاً جداً للدواء بطريقة "غير مبررة" (56 ألف دولار سنويا)، من أجل تحقيق "أكبر قدر ممكن" من الأرباح.


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