استياء ياباني رغم تخطي البحرين في كأس آسيا 2023

لم يخفِ تاكيهيرو تومياسو صخرة دفاع المنتخب الياباني، استياءه من العرض الذي قدمه الساموراي في دور الـ 16 من كأس أمم آسيا 2023.

واصطدم المنتخب الياباني بالمنتخب البحريني الشقيق على أرضية "استاد الثمامة"، فعبر غواصي اللؤلؤ بالانتصار عليهم بنتيجة 3-1.

وتحسّر تومياسو، "كان يتعين علينا قتل المباراة حينما كانت النتيجة 2-0، ولكننا منحناهم الأمل حينما سجلوا"، في إشارةٍ إلى هدف تقليص الفارق إلى 2-1، والذي وضعه زايون سوزوكي عن طريق الخطأ في مرماه.

وأضاف لاعب ارسنال الإنجليزي موصيًا، "يتعين علينا إدارة المباريات بشكلٍ جيدٍ، وإنهائها".

واعترف تومياسو، "أعتقد بأننا لم نكن في أفضل حالاتنا. كان بإمكاننا الأداء بشكلٍ أفضل، كان يتعين علينا الأداء بشكلٍ أفضل، لا سيما خلال الشوط الثاني".

وفي التصريحات التي ترجمه موقع "سوبر سبورت" الرياضي، انتقد تومياسو استقبال مرمى المنتخب الياباني لهدفٍ من نظيره البحريني.

وقال صاحب المباريات الدولية الـ 40 والهدف الدولي اليتيم، "كمدافعٍ، أود الحفاظ على نظافة شباكي في كل مرةٍ أكون فيها فوق أرضية الملعب".

وأكمل توماسيو، "لم نستطع تحقيق ذلك في هذه المباراة، وأنا لست سعيدًا بذلك.. يتعين علينا أن نحاول الحفاظ على نظافة شباكنا في المباراة المقبلة".

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