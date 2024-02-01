مكتوم بن محمد مهنئاً حمدان بن محمد: كلّ عامٍ وأنت تمضي بدبي نحو مستقبلٍ أجمل

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة مرور 16 عاما على تولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد في حسابه على منصة إكس "بطموحكَ تضيء دبي، وبهمّتك تعلو، كلّ عامٍ وأنت تمضي بدبي نحو مستقبلٍ أجمل".
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