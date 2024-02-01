مكتوم بن محمد مهنئاً حمدان بن محمد: كلّ عامٍ وأنت تمضي بدبي نحو مستقبلٍ أجمل

هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة مرور 16 عاما على تولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد في حسابه على منصة إكس "بطموحكَ تضيء دبي، وبهمّتك تعلو، كلّ عامٍ وأنت تمضي بدبي نحو مستقبلٍ أجمل".





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