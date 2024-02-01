Thursday, 01 February 2024 02:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 مليارات درهم تصرفات عقارات أبوظبي في يناير

2/1/2024 5:22:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي 5 مليارات درهم خلال الشهر الأول من العام الجاري، وذلك عبر تنفيذ 1386 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 2.6 مليار درهم، وذلك من خلال تسجيل 635 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 2.5 مليون درهم، تمثل 751 معاملة بيع، موزعة بواقع 363 وحدة عقارية جاهزة و388 على المخطط.

وأشارت المنصة إلى أكبر المعاملات لمدينة أبوظبي في الأسبوع السابق حسب القيمة، حيث تصدرت منطقة محمد بن زايد القائمة بقيمة 16.6 مليون درهم لمشروع «Prestige Tower»، تليها جزيرة السعديات بـ 12.7 مليون درهم لمشروع «ممشى السعديات».

ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوماً بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلاً عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالمياً.

وتهدف منصة «داري» إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01022024000110011019ID1107796575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث