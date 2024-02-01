300 مليون معاملة أنجزتها «دبي التجارية» منذ تأسيسها في 2003

أعلنت منصة «دبي التجارية»، النافذة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في دولة الإمارات، عن إنجاز ما يزيد على 300 مليون معاملة منذ تأسيس المنصة في عام 2003، ما يعني تجنب استخدام ما يقارب 617 مليون مستند مطبوع، والحد من إطلاق 25.400 طن متري من الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا الإنجاز عقب النجاح البارز الذي حققته «دبي التجارية» في عام 2023؛ حيث أنجزت 32.6 مليون معاملة، بالمقارنة مع 26 مليون معاملة في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 25% في حجم المعاملات التي شملت؛ التخليص الجمركي ومراقبة الحدود بنسبة 48%، ومناولة البضائع والخدمات اللوجستية بنسبة 44%، إلى جانب غيرها من المعاملات.

وأظهرت «دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً قوياً مستمراً منذ تأسيسها، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 8% في عدد المعاملات الرقمية منذ عام 2003. وتقوم منصة «دبي التجارية» بتسهيل ما يقرب من 90 ألف معاملة يومياً.

تجارة دبي

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «شهدت تجارة دبي نمواً ملحوظاً على مر السنين، وهو ما يعكس تركيزنا الاستراتيجي على التحول الرقمي الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث قمنا بتعزيز كفاءة العمليات التجارية إلى حد كبير، والمساهمة في الوقت ذاته بتحقيق طموحات دبي على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية ودعم أهداف الاستدامة، وذلك من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسية، وتعزيز النشاط التجاري عبر نافذتنا الرقمية الموحدة».

وقال محمد أبوحمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات - التكنولوجيا الرقمية، «دي بي ورلد» لدول مجلس التعاون الخليجي: «نحن فخورون بإنجاز أكثر من 300 مليون معاملة عبر منصتنا، وهو إنجاز يؤكد الدور المحوري الذي ساهمت به «دبي التجارية» على مدى العقدين الماضيين في دعم النشاط الاقتصادي ورقمنة التجارة والخدمات اللوجستية عبر هذا القطاع في دبي. ويركز استثمارنا المتواصل في البنية التحتية الرقمية والحلول الذكية على تيسير التجارة عبر الحدود وجعلها أكثر سرعة واستدامة، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة جهودنا لتطوير قدراتنا في المستقبل».

جدير بالذكر أن تأسيس منصة «دبي التجارية» يهدف لجمع مزودي الخدمات التجارية واللوجستية تحت مظلة نافذة رقمية موحدة. وتفخر المنصة اليوم بقاعدة مستخدميها الواسعة التي تضم أكثر من 180 ألف تاجر ومنظومة رقمية شاملة، وبتقديم أكثر من 700 حل رقمي، منها؛ التخليص الجمركي، والتصاريح الحكومية، وشهادات تخليص الموانئ، وتراخيص الشركات، والخدمات الإدارية في المنطقة الحرة.

أبرز الإنجازات

وتشمل بعض أبرز إنجازات «دبي التجارية» في عام 2023، ما يلي:

. التجارة والخدمات اللوجستية: تم تسجيل 22.420 متعاملاً جديداً على المنصة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنة بعدد المتعاملين المسجلين في عام 2022.

. بوابة الدفع: شهد نظام الدفع «رسوم» على منصة «دبي التجارية» زيادة في المعاملات بنسبة 32% لتصل إلى 3.3 ملايين معاملة في عام 2023 مقارنة بـ 2.5 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت القيمة الإجمالية للمدفوعات بنسبة 40% لتصل إلى أكثر من ملياري درهم.

. أكاديمية سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية: قامت الأكاديمية التعليمية التابعة لـ «دبي التجارية»، والتي تقدم دورات وورش عمل لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بتدريب 5.500 مرشح في عام 2023، أي بما يتجاوز ضعف عدد المرشحين البالغ 2.500 مرشح في عام 2022.

. الاستدامة: نجحت «دبي التجارية» بتخفيض إجمالي عدد الزيارات الفعلية لمتعامليها إلى ما يقارب 25.5 مليون زيارة، وخفض تبادل المستندات الورقية بمقدار 85 مليون مستند، وذلك بفضل عمليات التحول الرقمي المستمرة للخدمات، مما أدى إلى توفير الوقت وتخفيض استهلاك الوقود، وخفض ما يقارب 3.450 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.





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