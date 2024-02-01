معرض دبي للقوارب يرسخ مكانته في قطاع الترفيه البحري العالمي

يستعد معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق على مستوى نمط الحياة البحرية في المنطقة، لاستقبال أعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين وعشاق القطاع البحري الراغبين بالمشاركة في فعالياته، ولا سيما مع التوقعات التي تشير إلى زيادة عدد أصحاب الثروات في دبي بنسبة 39% بحلول عام 2026.

وتنطلق الدورة الثلاثون من المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في 28 فبراير ويستمر حتى 3 مارس 2024 في ظل توقعات بعرض لا مثيل له من التميز في القطاع البحري والتكنولوجيا المتطورة والعروض المبتكرة في دبي هاربر، المرسى الأكبر والأكثر تطوراً في المنطقة. كما يستعد المعرض للترحيب بمجموعة جديدة من المستثمرين وأصحاب الثروات في الإمارة.

رواد عالميون

وتستضيف الدورة الثلاثون من المعرض أكثر من ألف شركة وعلامة تجارية مع مئتي قارب على البر وفي البحر، بما يشمل القوارب المصنعة على يد أبرز الشركات التي تتضمن أزيموت وكرانشي وجلف كرافت، وفيريتي، وبرينسس وسان لورينزو وسان ريف، وصن سيكر، مما يوفر منصة شاملة لعرض أحدث الابتكارات الرائدة في القطاع، وإطلاق إصدارات جديدة وإرساء علاقات تعاون مع مجموعة عالمية من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت: «يسرني الإعلان عن مشاركتنا في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب، فقد أصبحت المشاركة في هذه الفعالية البارزة أمراً ثابتاً في مسيرتنا المهنية، مما يعكس التزامنا بأعلى المعايير المتبعة في تصنيع اليخوت الفاخرة، ونتطلع إلى استعراض أحدث قواربنا التي تجسد الابتكار والتميز في القطاع البحري؛ حيث نسعى عبر مشاركتنا في الحدث إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته جلف كرافت وتفانيها في الارتقاء بمعايير اليخوت الفاخرة».

وأكدت سان ريف لليخوت، الجهة العارضة التي تشارك في المعرض منذ مدة طويلة، مشاركتها من خلال استعراض اليختين الكهربائيين سان ريف 80 باور إيكو وسان ريف 80 إيكو.

وقال فرانسيس لاب، مؤسس ورئيس شركة سان ريف لليخوت: «نركز على دفع عجلة التقدم في مسيرة التحول الكهربائي، ويمثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة مميزة لتحقيق مساعينا في تعزيز تجارب الإبحار بقوارب أكثر استدامة. كما نهدف إلى استعراض يخوتنا التي تجمع بين الفخامة والاستدامة أمام الزوار».

إمكانات قوية

ويرسخ المعرض المكانة المتميزة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها إحدى المناطق الغنية بالمناظر الطبيعية البحرية الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، إلى جانب امتلاكها لثاني أعلى نسبة من القوارب واليخوت الفاخرة المملوكة لأصحاب الثروات. ويتميز المعرض بإمكاناته القوية في السوق الإقليمية والعالمية، ويعمل على مواءمة نموه مع الزيادة الكبيرة في عدد أصحاب الثروات في دولة الإمارات، والتي من المتوقع أن تزداد بنسبة 39% بحلول عام 2026 لتصل إلى 228 ألف شخص، وفقاً لتقرير شهر مارس الخاص بشركة نايت فرانك العالمية للاستشارات.



كما تحتضن سواحل المنطقة 12.6% من أساطيل اليخوت الفاخرة في العالم، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت الفاخرة في الشرق الأوسط وأفريقيا من 306 ملايين دولار في عام 2022 إلى 481 مليون دولار بحلول عام 2028.

ويزداد عدد المستثمرين ورواد الأعمال العالميين الذين يختارون دبي لتكون مركزاً لأعمالهم ومشاريعهم المتنامية في القطاع البحري وغيره من القطاعات المهمة الأخرى. وتساهم المنظومة الجذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب نظام الإقامة طويلة الأمد والبنية التحتية المميزة وأجندة الفعاليات الحيوية في زيادة الإقبال العالمي على الإمارة.

وساهمت استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 بتعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة طموحة ومركزاً عالمياً قوياً، حيث أقيم المؤتمر في أواخر عام 2023 وشهد توقيع اتفاقية تاريخية لتجنب استخدام الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، بما فيها القطاع البحري.

وتحول التزام القطاع البحري بتحقيق مستقبل أكثر استدامة واقعاً ملموساً من خلال مشروع مشد دبي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر كوب 28 بتوجيهات حكيمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مكعب تحت إشراف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم. كما سيساهم في ضمان استدامة قطاع الصيد في الإمارة مع التأكيد على أهمية تراثها البحري الغني وتعزيز مزايا دبي بوصفها وجهة سياحية مسؤولة.

تعزيز السياحة

وحققت مؤشرات أداء قطاع السياحة في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال عام 2023 ووصلت عائدات الفنادق في الدولة إلى 32.2 مليار درهم إماراتي حتى سبتمبر 2023 بزيادة تبلغ 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود الفضل في هذا النمو جزئياً إلى الفعاليات الرئيسية التي تتضمن مؤتمر كوب 28 ودورة عام 2023 من معرض دبي العالمي للقوارب.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «تواصل دبي استقطاب المستثمرين وعشاق اليخوت من مختلف أنحاء العالم من خلال تطوير القطاع البحري وزيادة المرافق المخصصة لليخوت والعروض والمنشآت الخاصة بالقطاع، مع تعزيز المنظومة البحرية الشاملة. وحظي تركيز دولة الإمارات على الاستدامة واستدامة القطاع البحري باهتمام عالمي ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، والتي انعكست من خلال الاستضافة الناجحة لمؤتمر كوب 28».

وأضافت: «يؤكد معرض دبي العالمي للقوارب شغف المنطقة بالقطاع البحري وقدرة دبي على استضافة أبرز الأحداث التي تجمع العالم معاً. كما يكشف نمو الفعالية منذ انطلاقتها في عام 1992 وصولاً إلى ما تحقق في الوقت الراهن عن التطور الكبير والمشهود والذي استطاعت من خلاله أن تواكب عجلة النمو المتسارعة للإمارة».

إطلالات استثنائية

ويقدم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 عرضاً حيوياً برياً وبحرياً يجمع مئات القوارب لتوفير إطلالات استثنائية للزوار ومشهداً غنياً للمستثمرين الذين يسعون للدخول في المجال البحري. ويعد معرض دبي العالمي للقوارب أحد أهم الفعاليات على مستوى القطاع البحري في دبي وأجندة الفعاليات التي تقام على مدار العام، حيث يوفر فرصاً استثنائية للتواصل وبناء العلاقات التجارية ويقدم لمحة عن مستقبل التكنولوجيا والتصميم في القطاع البحري للأشخاص الباحثين عن تجارب استثنائية فاخرة.

وتستضيف دورة هذا العام معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص، وهي الفعالية الوحيدة المخصصة لمجتمع الغوص في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي؛ وأمسية اجتماعية للتواصل مع القباطنة؛ واحتفالاً بالمواهب المحلية من خلال المنصة الإماراتية التي تحتفي بالتراث البحري للدولة.

كما تستعرض فعالية سوبركار أفنيو مجموعة نادرة وحصرية من أشهر السيارات، بينما يقدم معرض الفنون البحرية مجموعة من الأعمال المستوحاة من عالم البحار من توقيع أبرز الفنانين العالميين، مما يضيف لمسة إبداعية إلى هذه التجربة الغامرة.

ويبدأ المعرض مع انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت في 27 فبراير الذي يوفر منصة حوارية لعشاق وخبراء اليخوت من أجل التعمق بأبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع البحري وتوحيد معاييره.

ويدعو المعرض زواره إلى ترقب تجربة غير مسبوقة في دبي هاربر الفاخر الذي يتميز بأنه أول مرسى لليخوت الفاخرة في الإمارة يمكنه استيعاب سفن يصل طولها إلى 160 متراً.





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