انطلاق الأعمال الرئيسية في مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»

أعلنت شركة أمنيات، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن أحدث التطورات على مستوى الأعمال الرئيسية لتحفتها الفنية المعمارية المرتقبة مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»، حيث جددت شركة أمنيات «أمنيات» تعاونها مع شركة إنوفو بيلد «Innovo Build LLC»، إحدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالإنشاءات الراقية في الإمارات، عبر تلزيمها بتنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع، كما كان الحال مع مشروع «أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي» الذي أطلقته الشركة في سبتمبر 2023.

وقالت الشركة: إن مرحلة التنفيذ بدأت بوتيرة متسارعة، منذ وضع حجر الأساس لهذا المشروع في أبريل 2023. ومن المقرر أن يتم إنجاز وتسليم المشروع في الموعد المحدد سابقاً في الربع الثاني من عام 2026.

ويتألف مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» من هيكل بناء معاصر على شاطئ البحر ويتواجد على قمة هلال شاطئ جزيرة نخلة الجميرا، ويجمع بين إطلالات ومناظر بزاوية 270 درجة، في أي من المساكن المتواجدة في المشروع، والتي تضمن 85 مسكناً من غرفتين إلى أربع غرف نوم، وثلاثة قصور، وواحد من أكبر القصور وأفخمها في نخلة الجميرا. وستتاح الفرصة أمام سكان مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي»، الذي تديره حصرياً مجموعة «دورتشستر كوليكشن» الشهيرة للضيافة، لتحقيق مستويات جديدة من الخصوصية والحصول على الخدمات الشخصية والمخصصة والفاخرة.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات «أمنيات»: «نجدد تأكيد التزامنا بتحقيق وعدنا وفلسفتنا التطويرية القائمة على الارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش وتوفير أسلوب حياة فائق الفخامة».

وسيضم مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» أحواض سباحة خاصة داخل بعض الشرفات، تمتد على دعامات كبيرة يصل طولها إلى 13 متراً. كما يتميز الهيكل الفولاذي باستخدام ألواح أرضية ذات حافات منحنية، ومستويات متعددة من الألواح والقوالب لتمكين وتحقيق الشكل الهندسي المتميز للمبنى. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد أعمال البناء على الحجر الجيري إلى جانب الألواح الزجاجية المزدوجة الارتفاع والمنحنية التي تتركز على واجهة المبنى، وستساهم هذه الأساليب الهندسية والإنشائية في تحقيق مستويات عالية من الفخامة الفائقة.

ويتزامن هذا الإعلان عن التطورات البارزة على مستوى الأعمال الرئيسية في مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي»، مع إطلاق شركة «أمنيات» أخيراً مشروع «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي».

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