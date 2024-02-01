فيتش: البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في العام 2024،
وقالت الوكالة، يعتقد أن متوسط صافي هامش الفائدة في بنوك الإمارات بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في عام 2024.
أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حفاظ البنوك الإماراتية على أدائها القوي خلال 2024، وذلك بعد أداءٍ قوي في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وأشارت الوكالة في أحدث تقاريرها أنَّ صافي الأرباح التي أعلنتها البنوك الإماراتية المُصنّفة من قِبل «فيتش» بلغت نحو 57 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، وهو ما ينعكس على عوائد سنوية جيدة حقوق المساهمين بنسبة 20% مقارنة بـ 14.5% في عام 2022.
وأوضحت الوكالة أنَّ أداء البنوك الإماراتية دعمه ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يتضّح من تحسُّن متوسط هامش صافي الفائدة لقطاع البنوك إلى 3.3% في الفترة ذاتها.
وأضافت الوكالة في تقريرها: «تدعم سيولة القطاع البنكي الإماراتي نمو الودائع الذي يفوق نمو الإقراض في الفترة من 2022 إلى 9 أشهر من 2023، مما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 79% في نهاية الربع الثالث من 2023 من 89% في نهاية 2021».
وشددت الوكالة أنَّ متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في 2024، بافتراض أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة في النصف الأول من عام 2024، مع حدوث التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة فقط في النصف الثاني من عام 2024.
وافترضت الوكالة وفقاً لتحليلها أنَّ متوسط الربح التشغيلي للقطاع/نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2024 ستظل في نطاق 3% - 3.5%.
ودعم مقاييس أداء البنوك الإماراتية ارتفاع سعر الفائدة، كما يتضح من تحسن متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 2.8% في عام 2022، واستقراره في الربع الثالث من عام 2023 على أساس ربع سنوي.
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