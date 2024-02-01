فيتش: البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في 2024

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في العام 2024،

وقالت الوكالة، يعتقد أن متوسط ​​صافي هامش الفائدة في بنوك الإمارات بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في عام 2024.

أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حفاظ البنوك الإماراتية على أدائها القوي خلال 2024، وذلك بعد أداءٍ قوي في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.

وأشارت الوكالة في أحدث تقاريرها أنَّ صافي الأرباح التي أعلنتها البنوك الإماراتية المُصنّفة من قِبل «فيتش» بلغت نحو 57 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، وهو ما ينعكس على عوائد سنوية جيدة حقوق المساهمين بنسبة 20% مقارنة بـ 14.5% في عام 2022.

وأوضحت الوكالة أنَّ أداء البنوك الإماراتية دعمه ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يتضّح من تحسُّن متوسط هامش صافي الفائدة لقطاع البنوك إلى 3.3% في الفترة ذاتها.

وأضافت الوكالة في تقريرها: «تدعم سيولة القطاع البنكي الإماراتي نمو الودائع الذي يفوق نمو الإقراض في الفترة من 2022 إلى 9 أشهر من 2023، مما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 79% في نهاية الربع الثالث من 2023 من 89% في نهاية 2021».

وشددت الوكالة أنَّ متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في 2024، بافتراض أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة في النصف الأول من عام 2024، مع حدوث التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة فقط في النصف الثاني من عام 2024.

وافترضت الوكالة وفقاً لتحليلها أنَّ متوسط الربح التشغيلي للقطاع/نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2024 ستظل في نطاق 3% - 3.5%.

ودعم مقاييس أداء البنوك الإماراتية ارتفاع سعر الفائدة، كما يتضح من تحسن متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 2.8% في عام 2022، واستقراره في الربع الثالث من عام 2023 على أساس ربع سنوي.

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