«إنفستوبيا لندن» تناقش الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

أطلقت «إنفستوبيا» نسختها الثانية من حواراتها العالمية في أوروبا وهي «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بهدف مناقشة فرص الاستثمار العالمي في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد والأسواق المالية والخدمات المصرفية المبتكرة، إضافة إلى الدور الحيوي لأسواق المال العالمية في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا»في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال عبدالله بن طوق المري، في كلمته خلال الفعالية: «إن»إنفستوبيا«انطلقت من دولة الإمارات في عام 2021 لتصبح المنصة العالمية الأبرز للاستثمار وخلق الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة، لذلك ارتكزت في فعاليتها وحواراتها العالمية التي دُشنت في أكثر من 8 مدن حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، على تعزيز ربط مجتمع الأعمال الدولي بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي».

وأضاف: «تُشكل»إنفستوبيا لندن«نقطة انطلاق جديدة لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأوروبية، والتعرف على الاتجاهات الجديدة والناشئة في مشهد الاستثمار العالمي، والتوسع في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تدعم تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الفرص الملموسة لبناء الشراكات الجديدة، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني والمشاركين في الفعالية من فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والابتكار، وكذلك الفرص المتاحة بالأسواق المالية العالمية لا سيما سوقي أبوظبي ودبي الماليين».

بيئة الأعمال

وتابع المري: «تعد الإمارات من الأسواق الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت بيئة الأعمال في الدولة تحولاً جذرياً في التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات». مشيراً إلى أن الدولة حققت في عام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، كما سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%، بعد الولايات المتحدة في عام 2023.

تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وفق أفضل المعايير العالمية

وقال: «يعد قطاع التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الدولة، حيث حرصت الإمارات على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، كما يُشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد».

التكنولوجيا المالية

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متزايداً في جذب الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2030، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «ريفينيتيف» إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.

وقال اللورد مايكل ماينيلي: «إننا سعداء بالتعاون مع»إنفستوبيا«في استضافة فعالية»إنفستوبيا لندن«، حيث إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجال الخدمات المالية تتسم بالتطور المستمر، خاصة في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي». مشيراً إلى أن «إنفستوبيا» تعد فرصة مهمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والمبتكرين للتواصل واستكشاف فرص الاستثمار.

وأضاف: «تعد لندن شريكاً رائداً عالمياً في مجال الخدمات المالية، وفي إطار الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، فنحن مستعدون لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، في مجالات متنوعة مثل أسواق رأس المال، وإدارة الثروات، والابتكار، والتمويل الأخضر، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد على خلق بيئة أكثر إشراقاً، وبناء مستقبل أفضل لاقتصاد البلدين الصديقين».

وقالت ماري آن سكيسلونا، المدير التنفيذي الأول للإشراف في سوق أبوظبي العالمي: «تأتي مشاركتنا في الوفد الاقتصادي لدولة الإمارات في إطار التزامنا المستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع المالي وتطوير العلاقات الثنائية مع كافة المؤسسات المعنية في بريطانيا، حيث بدأت علاقاتنا الاستراتيجية معها منذ انطلاق سوق أبوظبي العالمي، وإننا مستمرون في تعزيز التعاون المشترك لرسم مستقبل مستدام مبني على الابتكار والمعرفة المتخصصة. وإن تواجدنا هنا اليوم سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالعلاقات المشتركة واستقطاب المزيد من الشركات الرائدة والمبتكرة إلى السوق، والدولة كافة بما يدعم مكانة أبوظبي، والدولة كمنصة عالمية رائدة للأعمال توفر منظومة متكاملة للابتكار والتوسع».

جلسات نقاشية

وشهدت «إنفستوبيا لندن» عقد 4 جلسات نقاشية، حيث جاءت الجلسة الأولى الرئيسية للفعالية بعنوان «دولة الإمارات والمملكة المتحدة: مستقبل الشراكة الاستراتيجية ودورها في دعم النمو الاقتصادي»، وناقشت فرص التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وبريطانيا، وآليات تعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وبحثت الجلسة الثانية «دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي العالمي»، وناقش الحضور آليات تعزيز التعاون بين الأسواق المالية في دولتي الإمارات وبريطانيا، وأهمية السياسات والتشريعات الاقتصادية في تحفيز الاستثمار في الأسواق المالية، ودعم سياسات الانفتاح الاقتصادي، وكذلك آليات تسهيل الاستثمار في الشركات المدرجة بالأسواق المالية.

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «تأثير الابتكار على التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية»، حيث ناقشت أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالسوقين الإماراتي والبريطاني، ومناقشة الآليات الجديدة التي تعزز من نمو قطاع التكنولوجيا المالية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي.

وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان «النمو الأخضر: إطلاق العنان لفرص الاستدامة في قطاع الخدمات المالية»، حيث ناقشت المعايير المتبعة عالمياً في قطاع الخدمات المالية ضد مخاطر المستقبل، وأحدث الممارسات التي تُسهم في الحد من تلك المخاطر، والمنتجات الجديدة التي تدعم نمو أعمال شركات الخدمات المالية، وبحثت الجلسة سبل التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في قطاع الخدمات المالية، والاستفادة من الاتجاهات والمبادرات العالمية الجديدة في مجال الاستدامة، مثل سوق أرصدة الكربون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اتفاقية شراكة

وعلى هامش الفعالية، وقَّعت «إنفستوبيا» اتفاقية شراكة مع منتدى «سيتي ويك» العالمي، بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024»، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 28 و29 فبراير الجاري، وكذلك النسخة القادمة لمنتدى «سيتي ويك».

وشهد التوقيع الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، فيما وقَّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك.

وستعمل «إنفستوبيا» و«سيتي ويك» من خلال هذه الشراكة على تبادل الخبرات والمحتوى المعرفي فيما يخص تنظيم وإقامة المؤتمرات، بما يعزز من مشاركة القادة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال في الفعاليات التي سيتم تنظيمها لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن «إنفستوبيا لندن» هي المحطة الثانية لسلسلة حوارات وفعاليات «إنفستوبيا» في أوروبا، حيث تم انعقاد المحطة الأولى في عاصمة التجارة الإيطالية «ميلانو» في مايو 2023، والتي شهدت حضور أكثر من 350 مشاركاً من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد في دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية والشركات الأوروبية.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز