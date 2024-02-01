«هواوي» تشيد بالخدمات الرقمية في جمارك دبي

أشادت «هواوي العالمية» بالخدمات والإجراءات الجمركية الرقمية التي تقدمها جمارك دبي لعملائها والتي تدفع نحو تسهيل العمليات التجارية وزيادة العائد على الاستثمار التجاري، جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة هواوي في الإمارات إلى مقر جمارك دبي وكان في استقبال الوفد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وضم الوفد الزائر زهينجون جو، مدير مركز دبي الإقليمي اللوجستي، وداني يانج المدير المالي للشركة في دولة الإمارات، وعدد من مسؤولي الشركة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والإجراءات الجمركية المبتكرة لتخليص بضائع شركات القطاع الخاص، وثمن الوفد جهود جمارك دبي في التمكين الرقمي والتي أثمرت عن توفير الخدمات الجمركية على مدار الساعة مع إنجازها من أي مكان عبر الأجهزة الذكية، كما أكد الوفد على دور جمارك دبي الرائد في اعتماد أحد بنود التعرفة الخاصة بأجهزة الاتصالات الحديثة كأول دائرة جمركية حول العالم تضعها موضع التنفيذ ويتم استخدامها لدى جهات جمركية أخرى.

وأكد أحمد محبوب مصبح على أهمية تبادل الزيارات والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يكفل تبادل الخبرات ونشر المعرفة المؤسسية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وبحث آليات التطوير الرقمي للأنظمة الجمركية، بما يضمن تطوير برامج وأنظمة فريدة ونوعية ترسخ دبي عاصمة التجارة العالمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وفي مقدمتها الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة لصالح تطوير أعمال وخدمات الجمارك بالتماشي مع أهداف الاستدامة ومؤشر سعادة المتعاملين من خلال تعزيز أواصر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وبناء النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

وقال يوسف الهاشمي:«تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات مع عملائنا وتعزيز التعاون معهم، خصوصاً شركائنا في مجال التكنولوجيا التي بات لها أثر واضح في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونحن نسعى في جمارك دبي للارتقاء بسعادة المتعاملين والتي توجت بحصول الدائرة على نسبة 95.4 % وفق دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2023، مشيراً أن الدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير تجربتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الجمركية وتعزيز رضاهم على رأس قائمة أولوياتها، حيث تكرس الدائرة جهودها لمواكبة رؤية القيادة لجعل دبي مدينة المستقبل وأفضل مدينة للعيش والعمل، وتحويل الخدمات الحكومية في دبي إلى نموذج رقمي بالكامل».

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