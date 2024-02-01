«الإمارات دبي الوطني» يعزز ضوابط كشف ومنع الجرائم المالية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن توقيع شراكة استراتيجية بمجال التكنولوجيا التنظيمية لتعزيز ضوابط الجرائم المالية مع «سايلنت إيت» Silent Eight، شركة التكنولوجيا التي توفر منصة متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لكشف ومنع الجرائم المالية. وتتماشى هذه الشراكة مع مساعي بنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الأكثر ابتكاراً لمتعامليه وكل أفراد المجتمع. كما تأتي الشراكة في أعقاب عملية ناجحة لإثبات القيمة أظهرت قدرة «سايلنت إيت» على أتمتة مهام التحقق من حالة التنبيهات، وتعزيز الكفاءة والدقة، وتدقيق عمليات الامتثال في البنك.

وبالتعاون مع فريق الشراكة والمشاركة بمجال التكنولوجيا المالية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تضمنت عملية إثبات القيمة اختبار حل «سايلنت إيت» على التنبيهات الصادرة عن نظام التحقق الخاص بالبنك. ويستخدم الحل تقنيتي معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لاستنساخ عملية صنع القرار والمنطق البشري بناءً على بيانات التنبيه التاريخية والتعلم المستمر. واستطاع هذا الحل معالجة نحو ثلث التنبيهات ضمن إطار عملية إثبات القيمة، وشرح الحلول باستخدام سرد واضح، وإغلاق التنبيهات بمعدلات خطأ معدومة.

واستناداً إلى النتائج الناجحة لعملية إثبات القيمة، قرر بنك الإمارات دبي الوطني استخدام حل «سايلنت إيت» بهدف تقليل الاعتماد على كفاءات التحقق البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء عبر تقليل حالات التأخير وطلبات المعلومات الناجمة عن التنبيهات الإيجابية الخاطئة.

وفي ضوء الابتكارات المهمة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، وإدارة الثروات، والتحويلات المالية والمدفوعات، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم التحول التشغيلي الرقمي من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برنامج الامتثال القوي الخاص به. وتعزز هذه الخطوة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بمواءمة التركيز المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة على مراقبة وإنفاذ عمليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأنظمة العقوبات المالية المستهدفة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة «سايلنت إيت» لتحسين كفاءاتنا التشغيلية وتعزيز الابتكار. وباعتباره بنكاً رائداً على مستوى المنطقة، يرسي بنك الإمارات دبي الوطني معياراً جديداً للتميز في توفير تجربة مصرفية آمنة لعملائنا. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بتبني التقنيات المتطورة وبلوغ مستويات أفضل من المرونة وتحسين الإنتاجية».

وقال فيكتور ماتافونوف، رئيس إدارة الامتثال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نتعاون مع «سايلنت إيت»، الشركة الرائدة في مجال حلول الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتتوافق هذه الشراكة مع مساعينا لتبوء مكانة رائدة بمجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى المنطقة، والتزامنا باعتماد تقنيات عالمية المستوى تعزز من قدراتنا في إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية. ونحن على ثقة بأن وحدة IRIS التابعة لشركة «سايلنت إيت» ستشكل إضافة قيمة لوظيفة الامتثال لدينا وستمكننا من تقديم خدمات أسرع وأفضل لعملائنا».

وقال مارتن ماركيويتش، الرئيس التنفيذي لشركة «سايلنت إيت»: «يشرفنا العمل مع بنك الإمارات دبي الوطني، فهو أحد أفضل البنوك التي تتبنى نهجاً استشرافياً متطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا».

وبدوره قال بن راينر، نائب الرئيس الأول في شركة «سايلنت إيت»: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي لطالما أكد التزامه بتحقيق التميز والابتكار في مجال الامتثال، واستعداده لتبني حلول الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين استراتيجي. ونتطلع قدماً إلى دعم البنك في رحلته لتحويل عملية التحقق من التنبيهات وبلوغ أهداف الامتثال الخاصة به».

ويعزز التعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني و«سايلنت إيت» التزام البنك بتوفير الخدمات المصرفية الآمنة من خلال تبني الابتكارات التحولية المتطورة في القطاع المالي. وقد استفاد البنك خلال عام 2023 من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق تقدم كبير بمجال تطوير البرمجيات والتعاون واستقطاب المزيد من العملاء.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز