دمار في النرويج بسبب أقوى عاصفة منذ 30 عاماً

استيقظ سكان وسط النرويج على مشاهد دمار وانقطاع الكهرباء عن المنازل اليوم الخميس في أعقاب أقوى عاصفة تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ضربت رياح بقوة الإعصار أجزاء من الدولة الاسكندنافية، مع هبات تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشرطة إنه بالقرب من ليردال، وهي بلدة صغيرة خلابة تقع شمال شرق بيرغن، ثاني أكبر مدينة في النرويج، انجرفت حافلة تقل 14 راكبا عن الطريق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

غمرت المياه بعض المناطق، وأوقفت شركات الطيران ومشغلو العبارات الخدمة مؤقتا. ووردت تقارير متفرقة عن إغلاق مدارس وطرق وأنفاق وجسور يومي الأربعاء والخميس.

ضربت العاصفة، التي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية النرويجيين اسم إنغون، وسط النرويج بعد ظهر الأربعاء قبل أن تتحرك شمالا يوم الخميس. وكان معهد الأرصاد الجوية قد أصدر تحذيرا باللون الأحمر، وهو أعلى إنذار له، لمنطقة القطب الشمالي.

ذكرت الشرطة أن عدة نوافذ تحطمت بفندق في بودو، وهي بلدة كبيرة في منطقة نوردلاند.

قال بيورنار غاسفيك، المتحدث باسم الشرطة في منطقة ترونديلاغ، لوكالة الأنباء النرويجية، إن وكالة السلامة العامة تلقت ما بين 40 و50 بلاغا خلال الليل من أشخاص متضررين من العاصفة، ومن المتوقع تلقي المزيد يوم الخميس.

قال سيغموند كليمنتس من شركة "آي إف" للتأمين لصحيفة "فيردينس غانغ" النرويجية إنه من السابق لأوانه تقدير تكلفة الأضرار الناجمة عن العاصفة.

ذكرت الصحيفة أن العاصفة ضربت نفس المنطقة التي ضربها إعصار رأس السنة عام 1992، وهو أحد أقوى الأعاصير في تاريخ النرويج.





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