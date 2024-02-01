طيران الإمارات تتيح تأشيرة دخول مسبقة للمسافرين الهنود

عقدت طيران الإمارات شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي VFS Global لتقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة. وتصدر تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 14 يوماً، وذلك عبر مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، وستمكن هذه المبادرة عملاء طيران الإمارات من تخطي طوابير الانتظار عند وصولهم إلى دبي، وتبسيط إجراءات وصولهم ودخول دبي.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز رحلاتهم من خلال الموقع emirates أو عبر وكلاء السفر المعتمدين. والضغط من خلال «إدارة الحجوزات/ إجراءات السفر» عبر موقع emirates ، على رابط «التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث سيتم إعادة توجيههم إلى موقع طلبات تأشيرة دولة الإمارات المدعوم بخدمات VFS Global، والذي يحدد المتطلبات والشروط والأحكام لتسهيل عملية طلب التأشيرة.

وتتوفر هذه الخدمة حصرياً لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين لديهم تأشيرة للولايات المتحدة صالحة لمدة ستة أشهر أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (غرين كارد) أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو إقامة في المملكة المتحدة. ويخضع إصدار التأشيرات لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وتعد دبي الوجهة الأولى للمسافرين من الجنسية الهندية، لما توفره من معالم سياحية وخيارات الإقامة التي تلبي جميع المتطلبات والأعمار والميزانيات. كما تحتضن مجتمعاً هندياً نابضاً بالحياة، ويرحب بالعائلة والأصدقاء من الهند ومن جميع أنحاء العالم. ووفقاً لإحصاءات دبي السياحية، استقبلت الإمارة مليوني زائر من الهند خلال المدة من يناير وحتى أكتوبر 2023.

وتشغل طيران الإمارات 167 رحلة أسبوعياً عبر 9 وجهات في الهند، وتربط المسافرين من دبي وغيرها إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة. والمدن الهندية التسع التي تخدمها طيران الإمارات هي: أحمد آباد وبنجالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام.

يذكر أن مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، هو مرفق VFS Global الحصري والمخول من قبل طيران الإمارات وحكومة دبي، لمعالجة تأشيرات دخول الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية المرتبطة بموقع .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز