6 منتخبات عربية تودع المنافسات كأس آسيا 2023

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أكمل منتخب إيران عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور أمس الأربعاء، بفوزه على منتخب سوريا، ليواجه منتخب اليابان المتأهل على حساب البحرين.

وتأهلت منتخبات، طاجيكستان على حساب الإمارات ليواجه الأردن المتأهل على حساب العراق، فيما يلتقي منتخب استراليا المتأهل على حساب ماليزيا مع منتخب كوريا الجنوبية المتأهل على حساب منتخب السعودية، ويلتقي منتخب قطر المتأهل على حساب منتخب فلسطين، مع منتخب أوزبكستان المتأهل على حساب تايلاند.

وشهدت مباريات دور الـ 16، خروج 6 منتخبات عربية من أصل 8 منتخبات تأهلت لهذا الدور، وكان لافتا أن تأهل المنتخبين العربيين قطر والأردن، جاء على حساب منتخبين عربيين أيضا، هما فلسطين، والعراق على الترتيب.

ومن بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي 5 منتخبات، وصلت من قبل للمباراة النهائية، وتوجت باللقب، وهي اليابان 4 مرات، وإيران 3 مرات، وكوريا الجنوبية مرتين، ومرة واحدة لكل من قطر، وأستراليا.

وخلال هذا الدور تم تسجيل 25 هدفا، أكثرهم في لقاء الأردن والعراق الذي شهد هز الشباك 5 مرات وخرجت النتيجة 3-2 لصالح الأردن، بينما كانت مباريات طاجيكستان مع الإمارات، والسعودية مع كوريا الجنوبية، وإيران مع سوريا، الأقل تهديفا بواقع هدفين في كل مباراة منهم.

وخلال هذا الدور حسمت 5 مباريات دون اللجوء لركلات الترجيح، وهي لقاءات استراليا مع إندونيسيا 4-0، والأردن مع العراق 3-2، وأوزبكستان مع تايلاند 2-1، واليابان مع البحرين 3-1، وقطر مع فلسطين 2-1، فيما حسمت 3 مباريات بركلات الترجيح، هي طاجيكستان مع الإمارات، وكوريا الجنوبية مع السعودية، وإيران مع سوريا.

وبتسجيله في مرمى الأردن، لا يزال أيمن حسين لاعب العراق يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، حتى الآن رغم وداع منتخب بلاده للبطولة، ويأتي خلفه أياسي يوديدا لاعب اليابان، وأكرم عفيف لاعب قطر بـ 4 أهداف لكل منهما.

وفي هذا الدور حضرت الأهداف العكسية في مباراتين فقط، حيث سجل الكان ياغوت لاعب إندونيسيا هدفا في مرماه لصالح استراليا، وحارس اليابان زيون سزوكي هدفا في مرماه لصالح البحرين.

وأشهر قضاة الملاعب خلال الدور ثمن النهائي، 30 بطاقة صفراء، كان أكثرهم في لقاء سوريا وإيران، بواقع 7 بطاقات، فيما ظهرت البطاقة الحمراء مرتين لكل من أيمن حسين لاعب العراق، ومهدي طارمي لاعب إيران.

وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا آخر المنتخبات المودعة للبطولة بعد الخسارة أمام إيران: "قدم اللاعبون مباراة قوية للغاية، أمام منتخب إيران، كنا نستحق الفوز والتأهل لكن هذه هي كرة القدم".

من جانبه قال أمير قالينوي مدرب إيران عقب التأهل:" سعيد للغاية بالتأهل إلى الدور المقبل، تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب اليابان، علينا الاستعداد جيدا من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

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