في حادث متكرر .. تصادم بين طائرتين في مطار ياباني ولا إصابات

تلامست أطراف أجنحة طائرتَين اليوم الخميس في مطار بغرب اليابان، على ما قالت الشركة المشغلة للمطار، في حادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال ناطق باسم شركة "مطارات كانساي" Kansai Airports لوكالة فرانس برس إن الحادث الذي وقع بين طائرتَين تابعتَين لشركة "أول نيبون" الجوية حدث بُعيد العاشرة من صباح الخميس (01,00 بتوقيت غرينتش) في محطة الرحلات الداخلية في مطار إيتامي في مدينة أوساكا.

وأضاف "تبلّغنا بأن أطراف أجنحة طائرتين تابعتين لشركة +أول نيبون الجوية+ خدشت بعضها البعض".

وأفادت وسائل إعلامية محلية بعدم إصابة أي من الركاب وأفراد الطاقمين.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة حوادث في مطارات وطائرات يابانية منذ بداية العام كان أخطرها تصادم بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل في مطار هانيدا في الثاني من يناير.

ونجا يومها جميع ركاب طائرة الخطوط اليابانية البالغ عددهم 379 شخصا لكن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الثانية الأصغر لقوا حتفهم.





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