«نتورك إنترناشيونال» تحصل على ترخيص مزاولة نشاط المدفوعات المالية بالسعودية

أعلنت نتورك إنترناشيونال، الشركة العاملة بمجال تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة الأعمال في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية بوصفها مؤسسة دفع كبرى، مما سيعزز مكانة المستحوذ التجاري في المملكة.

ويعد الحصول على هذا الترخيص إنجازاً مهماً يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة «نتورك إنترناشيونال» والتي تشمل تعزيز قدراتها لتقديم مجموعة شاملة من حلول قبول المدفوعات داخل سوق المملكة العربية السعودية والذي يعتبر أكبر سوق في المنطقة، كما يتيح الترخيص للشركة توسيع قاعدة عملائها الإقليميين عبر تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع انطلاقاً من إحدى أبرز مراكز الأعمال العالمية.

وتتمتع «نتورك إنترناشيونال» بمؤهلات جيدة لبناء منظومة دفع ديناميكية وشاملة في المملكة العربية السعودية من خلال بناء شراكات تعاونية طويلة الأمد مع التجار، والشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الدفع، والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، عبر قطاعات متنوعة. وفي حين تنسجم أهداف الشركة مع أولويات ومستهدفات رؤية «المملكة 2030» لاسيما فيما يتعلق بقطاعات السفر والسياحة والترفيه، فإنها حريصة على تسهيل اغتنام الفرص الهائلة المتاحة عبر توفير قنوات دفع جديدة بالتزامن مع تحوّل المملكة إلى مركز عالمي رئيسي للتقنيات المتقدمة قادر على استقطاب الأعمال وجذب أفضل المواهب العالمية من خلال توفير بيئة استثمارية متميزة وضمان أنماط معيشة استثنائية، إذ تنضوي مشاريع التطوير السياحي والسكني الضخمة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا، بالإضافة إلى المشاريع الحضرية المستقبلية مثل نيوم، على فرص واعدة لاستخدام حلول الدفع المبتكرة التي تقدمها «نتورك إنترناشيونال».

وقال عبد العزيز الدهمش، المدير التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال» في المملكة العربية السعودية: «نفخر بالحصول على هذا الترخيص من البنك المركزي السعودي والذي يعكس ثقتهم بنموذج أعمال (نتورك إنترناشيونال)، ما يتيح لنا فرصة المساهمة في تطوير مشهد المدفوعات في المملكة العربية السعودية عبر تزويد التجار والشركات بالحلول والخبرات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح والازدهار. ولا شك أن الدعم الحكومي في المملكة يلعب دوراً رئيسياً في توفير بيئة مواتية للابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة التي توفرها نتورك إنترناشيونال لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة، بدءاً من تجار التجزئة وصولاً إلى رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على دعم المشاريع الوطنية الكبيرة».

وستستفيد «نتورك إنترناشيونال» من خبرتها الواسعة لتسريع مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عبر تنفيذ العديد من الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتقليل الاعتماد على النقد بزيادة المعاملات الرقمية، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، وتطوير المهارات الوطنية.

واستناداً إلى خبرتها الإقليمية الكبيرة، ستعمل «نتورك إنترناشيونال» على تعزيز أهداف الشمول المالي الاستراتيجية داخل المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعالة للشركات من مختلف الأحجام.

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