الشيخ: المصادقة على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الولايات المتحدة قرار خطير

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.
وأضاف، أن القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا.
وطالب الشيخ، الإدارة الأميركية بالرد وتوضيح هذا القرار.
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