الشيخ: المصادقة على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الولايات المتحدة قرار خطير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.

وأضاف، أن القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا.

وطالب الشيخ، الإدارة الأميركية بالرد وتوضيح هذا القرار.