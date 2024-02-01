روسيا.. ابتكار طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق في المباني العالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتكر المهندسون الروس طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق بما فيها حرائق المباني العالية، كما يمكنها تحليل الهواء وتحديد تركيز المواد الضارة فيه.ويقول مصدر في المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية: "ابتكر المتخصصون الروس طائرة مسيرة لمكافحة الحرائق وأطلق عليها اسم "يعسوب"، وستسمح بإزالة الدخان وإطفاء الحرائق في الوقت المناسب، بما في ذلك في المباني العالية، وكذلك تحديد تركيز المواد الضارة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لمراقبة منطقة الحريق في الحالات التي يكون فيها استخدام الطيران الكلاسيكي غير ممكن".ويمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 60 كم في الساعة ونقل حمولة إلى مسافة 10 كيلومترات. ويمكنها نقل خلطة (رغوة ومساحيق) وماء إلى موقع الحريق لإطفائه باستخدام نظام التحكم عن بعد.



ووفقا للمبتكرين، هذه الطائرة المسيرة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء تسمح بمراقبة عملية إطفاء الحريق وتركيز المواد الضارة في الهواء.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الطائرة المسيرة في إطفاء حرائق الغابات والمناطق الجبلية أيضا.



ويقول المهندس المبتكر ميخائيل كليمتشوك: "سيساعد استخدام الطائرات المسيرة في إطفاء الحرائق على تقليل المخاطر التي يتعرض لها رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ، كما تنتفي الحاجة إلى وجودهم على مقربة من المناطق الخطرة. كما يمكن استخدام هذه الطائرة المسيرة في الاتصالات اللاسلكية أثناء مكافحة الحرائق".

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