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غادة عادل توّجه رسالة شكر لفريق عمل 'حالة خاصة'

2/1/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة غادة عادل على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها "حالة خاصة" الذي انتهى عرضه على الشاشة.


ووجهت غادة من خلال الصور رسالة شكر لفريق عمل المسلسل، حيث كتبت قائلة: "شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقًا، وآمل بصدق أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة".

لها

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