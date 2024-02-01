غادة عادل توّجه رسالة شكر لفريق عمل 'حالة خاصة'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة غادة عادل على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها "حالة خاصة" الذي انتهى عرضه على الشاشة.
ووجهت غادة من خلال الصور رسالة شكر لفريق عمل المسلسل، حيث كتبت قائلة: "شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقًا، وآمل بصدق أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة".
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