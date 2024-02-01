غادة عادل توّجه رسالة شكر لفريق عمل 'حالة خاصة'

ووجهت غادة من خلال الصور رسالة شكر لفريق عمل المسلسل، حيث كتبت قائلة: "شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقًا، وآمل بصدق أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة".

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