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يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى

2/1/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أكثر من 500 منزل ومبنى في الجليل الأعلى تضررت بنيران حزب الله منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن بلدات المطلة وشلومي والمنارة هي أكثر البلديات تضررا من الضربات.


ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس بلدة شلومي قوله إن "سقوط (صواريخ بُركان) على البلدة أصبح أكثر تكرارا، ونحن في خطر حقيقي".


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