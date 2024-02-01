يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى

يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى
التاريخ
2/1/2024 5:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أكثر من 500 منزل ومبنى في الجليل الأعلى تضررت بنيران حزب الله منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن بلدات المطلة وشلومي والمنارة هي أكثر البلديات تضررا من الضربات.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس بلدة شلومي قوله إن "سقوط (صواريخ بُركان) على البلدة أصبح أكثر تكرارا، ونحن في خطر حقيقي".
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