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إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان

2/1/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُعلن في كازاخستان عن إزالة النصب التذكاري لرئيس البلاد السابق نور سلطان نزاربايف من القاعة الرئيسية للمتحف الوطني للجمهورية، في إطار ترميم قاعة "كازاخستان المستقلة" بالمتحف.


وقال متحدث باسم المتحف: "لقد بدأ العمل على ترميم قاعة (كازاخستان المستقلة) التي لم يتم تحديثها منذ عام 2014، حيث سيتم تغطية الأحداث الهامة للفترة التاريخية الراهنة بالكامل. أما بالنسبة للنصب التذكاري سيتم حفظه بشكل دائم في صندوق المتحف للمقتنيات".
وتم تشييد النصب التذكاري لنزاربايف في المتحف الوطني للجمهورية عام 2018، وعلى اللوح المثبت على النصب كتبت عبارة شهيرة له باللغة الكازاخية بأحرف لاتينية مفادها أن حلمه أن تكون كازاخستان "دولة أبدية".


وتم تفكيك نصب تذكاري آخر لنزارباييف في جامعة الدفاع الوطني، كما تمت إزالة صورته في محطة بمترو أنفاق مدينة ألماتا.


ودخلت التعديلات على الدستور بكازاخستان في يونيو 2022، وبينها استبعاد جميع الإشارات إلى الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزاربايف.


واستقال نزاربايف الذي قاد كازاخستان 30 عاما في 20 مارس 2019.

RT

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