ميادة الحناوي تعود بأغنية جديدة 'أحبني كما أنا'-فيديو

ميادة الحناوي تعود بأغنية جديدة 'أحبني كما أنا'-فيديو
التاريخ
2/1/2024 5:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، "روتانا لايف"، على "إنستغرام"، فيديو ترويجياً لأحدث أعمال الفنانة ميادة الحناوي، أغنية "أحبني كما أنا"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
وروّجت روتانا لأغنية الحناوي بمنشور كتبت فيه: "ترقبوا جديد الفنانة ميادة الحناوي، في أغنية أحبني كما أنا".
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