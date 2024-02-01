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ميادة الحناوي تعود بأغنية جديدة 'أحبني كما أنا'-فيديو

2/1/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، "روتانا لايف"، على "إنستغرام"، فيديو ترويجياً لأحدث أعمال الفنانة ميادة الحناوي، أغنية "أحبني كما أنا"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
وروّجت روتانا لأغنية الحناوي بمنشور كتبت فيه: "ترقبوا جديد الفنانة ميادة الحناوي، في أغنية أحبني كما أنا".

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