الصادرات التجارية للزرقاء تقارب 28 مليوناً لشهر كانون الثاني

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر كانون الثاني الماضي 27 مليونا 877 ألفا، و421 دينارا، حيث تم إصدار 431 شهادة منشأ، وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.



وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر كانون الثاني، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.