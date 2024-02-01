انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب جزئي للاحتلال من خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشلت طواقم الإسعاف اليوم الخميس جثامين عدد من الشهداء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد انسحاب جزئي لآليات الاحتلال، بينما اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثالثة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط استمرار الاشتباكات غرب مدينة غزة.



وأكد مراسل الجزيرة استشهاد 42 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه خلال الساعات الـ24 الماضية، وأفاد بوصول جثامين 14 شهيدا إلى مستشفى ناصر بخان يونس بعد تراجع آليات الاحتلال من محيط المستشفى.



وأفاد المراسل باستشهاد شابين وإصابة آخرين في قصف منزل لعائلة أبو فياض بالمخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وأرضا زراعية في قرية المصدر وسط القطاع.



وأكد سماع أصوات اشتباكات كثيفة شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، مشيرا إلى أن الاشتباكات تتواصل منذ ساعات الصباح الأولى غرب غزة.