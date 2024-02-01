أحلام تكشف تفاصيل 'ملكة الشطرنج' في موسم الرياض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الإماراتية احلام عن حفلها الغنائي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة، والذي سيقام يوم 9 فبراير (شباط) الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد سيتي.
ونشر حساب موسم الرياض موعد وتفاصيل الحفل، مع تعليق "فنانة العرب أحلام في حفل "ملكة الشطرنج".. ليلة استثنائية تطربنا فيها بأجمل الاغاني".
ونشرت الفنانة الإماراتية البوستر الرسمي للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "Queen of Chess.. ليلتي..أحلام".
ويقود الحفل الموسيقي المايسترو أمير عبد المجيد بمشاركة عازف البيانو غي مانوكيان.
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