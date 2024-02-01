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أحلام تكشف تفاصيل 'ملكة الشطرنج' في موسم الرياض

2/1/2024 5:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الإماراتية احلام عن حفلها الغنائي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة، والذي سيقام يوم 9 فبراير (شباط) الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد سيتي.
ونشر حساب موسم الرياض موعد وتفاصيل الحفل، مع تعليق "فنانة العرب أحلام في حفل "ملكة الشطرنج".. ليلة استثنائية تطربنا فيها بأجمل الاغاني".
ونشرت الفنانة الإماراتية البوستر الرسمي للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "Queen of Chess.. ليلتي..أحلام".


ويقود الحفل الموسيقي المايسترو أمير عبد المجيد بمشاركة عازف البيانو غي مانوكيان.


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