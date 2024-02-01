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مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لـ برنامج سِوار الحسين للتطوّع

2/1/2024 5:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان بنك الإسكان على رعايته الحصرية لبرنامج سِوار الحسين للتطوّع، كما كرمت المؤسسة مجموعة من الشباب المتطوّعين ضمن البرنامج ممّن قدّموا الدعم لمختلف برامج وحملات المؤسسة، ولمرضى مركز الحسين للسرطان.
وقد سلمت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، نائب رئيس – مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان غدير البرّيشي، درعاً تكريمية لرعاية البنك الحصرية لبرنامج سِوار الحسين للتطوّع. وأشادت قطامش بالشراكة الاستراتيجية بين البنك والمؤسسة المستمرة منذ سنوات عديدة، مُبرزة الدور الكبير الذي يلعبه البنك في دعم الشباب وتعزيز ثقافة التكاتف المجتمعي لمواجهة مرض السرطان.
وبينت البريشي أن البنك يحرص على أن يبقى داعماً لمؤسسة الحسين للسرطان وذلك في سياق الشراكة الحقيقية والمستدامة، وتنفيذاً لاستراتيجية البنك الخاصّة بالمسؤولية المجتمعية ودوره في دعم المؤسسات الوطنية ذات الأهداف الإنسانية.
وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير على المتطوعين لشكرهم على وقتهم وجهودهم في أداء الكثير من المهام خلال الحملات التوعوية، وجمع التبرعات، ومساعدة المرضى وعائلاتهم داخل المركز، وتقديم الدعم اللوجستي لجميع الأنشطة التي تنظمها المؤسسة.
وتأتي رعاية بنك الإسكان الحصرية لبرنامج سِوار الحسين للتطوّع إيماناً من البنك بأهمية مفهوم العمل التطوعي باعتباره من أهم الركائز الأساسية في بناء المجتمعات وتماسكها، ولكونه يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يعتمدها للبنك لمسؤوليته المجتمعية.
ويذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال دعمه للعديد من البرامج ضمن الشراكة الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، وأبرزها حفل الخير السنوي الذي يذهب ريعه لدعم برامج المؤسسة الهادفة لعلاج مرضى السرطان، وبرنامج العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وهي عيادة متنقلة مجهزة بالكام،ل الغاية منها الوصول إلى المناطق البعيدة والنائية والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء فحوصات سريرية وتوزيع قسائم فحص جهاز ماموغرام على السيدات، وبرنامج سوار الحسين للتطوّع وهو برنامج تطوعي يمنح الأفراد فرصة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الكفاح ضد مرض السرطان، إضافة إلى برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان والذي يتكفل من خلاله البنك بتغطية تكاليف جميع السنوات الدراسية الجامعية لعدد من المرضى. وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين في سياق تحقيق البنك لمبدأ الشراكة الحقيقية والمستدامة، إذ يسعى ليتكامل دوره المجتمعي مع دور مؤسسة الحسين للسرطان لتمكينها من تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية.




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