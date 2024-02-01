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صورة- الغذاء والدواء تحذر من مكمل غذائي متداول بالأسواق

2/1/2024 5:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام المكمل الغذائي KINGDOM ROYAL HONEY GOLD VIP والذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان (TADALFIL) والتي يتطلب استخدامها اشراف طبي .


ودعت المؤسسة في تحذير أصدرته اليوم، مستخدمي المكمل المذكور إلى التوقف المباشر عن استخدامه، كما عممت على المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه والتحفظ على الكميات المتوفرة منه لديها لحين استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.


هذا وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.




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