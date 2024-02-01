السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن القوات المسلحة والهيئات الأمنية في السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي أثبتت جدارتها.
ونقل المكتب الصحفي للشركة عن ميخييف قوله خلال معرض "الدفاع العالمي" في الرياض: "نلمس اهتماما كبيرا من قبل ممثلي القوات المسلحة والهيئات الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى بأحدث الأسلحة الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة".
وسيقام معرض "الدفاع العالمي 2024" بنسخته الثانية في الرياض من 4 وإلى 8 فبراير الجاري، حيث ستنظم شركة "روس أبورون إكسبورت" جناحا كبيرا لها في المعرض.
وأوضحت الشركة في بيانها: سيتم عرض عربة ZA-SpN Titan المدرعة التي يتم التحكم بها عن بعد، وتحظى باهتمام كبير في السعودية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط.
RT
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