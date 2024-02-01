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السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة الروسية

2/1/2024 5:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن القوات المسلحة والهيئات الأمنية في السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي أثبتت جدارتها.


ونقل المكتب الصحفي للشركة عن ميخييف قوله خلال معرض "الدفاع العالمي" في الرياض: "نلمس اهتماما كبيرا من قبل ممثلي القوات المسلحة والهيئات الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى بأحدث الأسلحة الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة".


وسيقام معرض "الدفاع العالمي 2024" بنسخته الثانية في الرياض من 4 وإلى 8 فبراير الجاري، حيث ستنظم شركة "روس أبورون إكسبورت" جناحا كبيرا لها في المعرض.


وأوضحت الشركة في بيانها: سيتم عرض عربة ZA-SpN Titan المدرعة التي يتم التحكم بها عن بعد، وتحظى باهتمام كبير في السعودية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط.

RT

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