بنزينك صار واصل من المناصير للزيوت والمحروقات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لأول مرة في السوق الأردني المناصير للزيوت والمحروقات الرائدة في مجال الطاقة منذ 20 عاماً تطلق خدمة جديدة وهي خدمة“واصل” ومن خلالها يتم تزوديد العميل بالبنزين بصنفيه اوكتان 95،90 يورو6 بالموقع وبحسب طلب الخدمة مسبقاً.



الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد على عملاء الشركة الحاليين والجدد وأصحاب الشركات والأعمال بالاضافة الى التسهيل وتوصيل البنزين بالموقع سواء كان في حال سهو عن التعبئة ، وجود مركبات مخزنة بالكراج او بالمعارض أوعدم الرغبة بتحريك المركبة من موقعها ، وهي خدمات لكبار الشخصيات ، وايضاً في حال بعد موقع المحطة عن العملاء.



وتأتي هذه الخدمة مترافقة مع سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة تهدف لمنح عملائها تجربة مريحة ومتميزة وحديثة وعصرية عند التعامل مع الشركة من منطلق استراتيجيتنا بالتميز بالخدمات . وللإستفادة من هذه الخدمة ولهذه الغاية فقد خصصت المناصير للزيوت والمحروقات كادراً مؤهلاً و متخصصاً لتقديم خدمة “واصل” بشكل عصري وآمن مكون من 6 صهاريج حديثة لتقديم الخدمة بالمرحلة الاولى و ستكون داخل محافظة العاصمة عمان وبالمنطقة الحرة / الضليل.

فقط يقوم العميل بالتواصل معنا والحجز عبر تطبيق خاص بالخدمة على الاجهزة الذكية لطلب الخدمة تحت اسم Manaseer Wasel ، و يقوم بتحديد نوع المادة والكمية والموعد المناسب لتلقي الخدمة داخل حدود العاصمة عمان أو بالمنطقة الحرة فقط ، ويقوم فريق “واصل” بزيارة العميل أينما كان سواء في الطريق أو المنزل أو مكان العمل او أحد معارض السيارات و حسب الموعد المتفق عليه، ليتولى بعد ذلك استكمال التعبئة حسب الطلب المعد مسبقاً وإصدار الفاتورة. مع توفر إمكانية الدفع من خلال جميع حلول الدفع الالكترونية سواء عن طريق بطاقات المناصير للمحروقات و إي فواتيركم أو بطاقات الائتمان البنكية المتعددة.



هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للعملاء داخل حدود العاصمة عمان، وللزيد من المعلومات متابعة صفحات التواصل الاجتماعي للشركة او من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء (0797803780).



حمَل التطبيق الآن .. بنزينك واصل لعندك

Manaseer Wasel :

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غيرنا مفهوم تعبئة البنزين

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