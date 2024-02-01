شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال على خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في منطقة جورة العقاد بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية، إن شهيدين ارتقيا وأصيب 9 آخرون جراء القصف، فيما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس، لليوم الحادي عشر على التوالي.
يذكر أن جثامين 14 شهيدا وصلت إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم صباح اليوم، من أنحاء متفرقة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.
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