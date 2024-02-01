شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال على خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في منطقة جورة العقاد بخان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر صحفية، إن شهيدين ارتقيا وأصيب 9 آخرون جراء القصف، فيما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس، لليوم الحادي عشر على التوالي.



يذكر أن جثامين 14 شهيدا وصلت إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم صباح اليوم، من أنحاء متفرقة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

