ضربات أمنية حاسمة.. ضبط 160 طن أغذية احتكارها تجار لرفع سعرها

(MENAFN
- Youm7) واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط (1333) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها.. (25 طن أرز - 30 طن سكر - 10,250 طن دقيق بلدى مدعم - 6 طن دقيق أبيض - 15 طن مسلى - 6 طن مكرونة - 45,540 طن أعلاف حيوانية - 7 طن زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام - 15,550 طن أسمدة زراعية - 102732 عبوة سجائر). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار حملات وزارة الداخلية المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
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