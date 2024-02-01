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ضربات أمنية حاسمة.. ضبط 160 طن أغذية احتكارها تجار لرفع سعرها

2/1/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Youm7) واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط (1333) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها.. (25 طن أرز - 30 طن سكر - 10,250 طن دقيق بلدى مدعم - 6 طن دقيق أبيض - 15 طن مسلى - 6 طن مكرونة - 45,540 طن أعلاف حيوانية - 7 طن زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام - 15,550 طن أسمدة زراعية - 102732 عبوة سجائر). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك في إطار حملات وزارة الداخلية المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.


















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