ضربة موجعة.. ضبط 31 قضية اتجار فى الدولارات بالسوق السوداء

(MENAFN
- Youm7) واصل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث نجحت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط (31) قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
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