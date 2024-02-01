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ضربة موجعة.. ضبط 31 قضية اتجار فى الدولارات بالسوق السوداء

2/1/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Youm7) واصل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث نجحت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط (31) قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
















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