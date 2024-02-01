قاض أمريكى يرفض دعوى ضد ولاية فلوريدا بشأن حظر جماعة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات

MENAFN - Youm7) رفض مارك ووكر، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية بشمال فلوريدا دعوى، قالت إن الحظر الذى اقترحت فلوريدا فرضه على حركة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات ينتهك حقوق الطلاب فى حرية التعبير، وحكم بأن القضية لا تجوز لأن الحظر لم يسر بعد.

وكتب، القاضي ووكر، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن وصف حاكم فلوريدا ، لأعضاء المنظمة بأنهم "إرهابيون" يدعمون "الجهاد" أصابهم بالقلق على نحو يمكن تفهمه، ولكنه قال إن إغلاق فروع المنظمة "يظل مجرد تكهنات".

وطلب النظام الجامعي في فلوريدا، الذي انضم إليه الحاكم، رون ديسانتيس، من الكليات في أواخر العام الماضي إغلاق فروع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (إس.جيه.بي)، وهي حركة طلابية باتت محور النشاط في الجامعات الأمريكية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة .

وبعد أن رفض القاضي طلب المنظمة بإصدار أمر قضائي أولي، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي يمثل المنظمة، إنها سترفع دعوى قضائية مرة أخرى إذا أقدم المسؤولون في فلوريدا على أي خطوة لإغلاق فروعها.

ورصد المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، فيما تشهد الجامعات الأمريكية توترا شديدا وسط هذا الصراع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على

قطاع غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضى، وفى اليوم الـ118 من العدوان، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.



