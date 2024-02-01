القيادة المركزية الأمريكية: ضربات جديدة ضد مسيرات حوثية

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأمريكى ، اليوم الخميس، أنه شن ضربات جديدة على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين فى اليمن "دفاعا عن النفس"، وذلك غداة إسقاط مدمرة أمريكية صاروخا باليستيا و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون .

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط (سنتكوم) - في بيان لها قولها - "إن الضربات الجديدة جاءت "ضد محطة تحكم أرضية للطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، و10 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين للهجوم في اتجاه واحد"، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار الانتحارية.

وبحسب البيان، فإن الضربات نفذت "في حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت صنعاء 10:30 مساء بتوقيت جرينتش".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية - في بيانها - "حددت القوات الأمريكية محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأكمل البيان: "قامت القوات الأمريكية بعد ذلك بقصف وتدمير محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار و10 طائرات بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد دفاعا عن النفس.. سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

يأتي هذا البيان بعد إعلان الجيش الأمريكى في وقت سابق اليوم أن سفينة حربية أمريكية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الفضائية، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثى، أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن فيما تمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح"، في إشارة إلى المدمرة الأمريكية.

وأضافت (سنتكوم) أنه بعد أقل من ساعة، "أسقطت يو أس أس كارني ثلاث طائرات مسيرة على مقربة منها"، دون تحديد ما إذا كانت مسلّحة أم للمراقبة فقط.