القيادة المركزية الأمريكية: ضربات جديدة ضد مسيرات حوثية

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الأمريكى ، اليوم الخميس، أنه شن ضربات جديدة على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين فى اليمن "دفاعا عن النفس"، وذلك غداة إسقاط مدمرة أمريكية صاروخا باليستيا و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون .
ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط (سنتكوم) - في بيان لها قولها - "إن الضربات الجديدة جاءت "ضد محطة تحكم أرضية للطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، و10 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين للهجوم في اتجاه واحد"، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار الانتحارية.
وبحسب البيان، فإن الضربات نفذت "في حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت صنعاء 10:30 مساء بتوقيت جرينتش".
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية - في بيانها - "حددت القوات الأمريكية محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وأكمل البيان: "قامت القوات الأمريكية بعد ذلك بقصف وتدمير محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار و10 طائرات بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد دفاعا عن النفس.. سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
يأتي هذا البيان بعد إعلان الجيش الأمريكى في وقت سابق اليوم أن سفينة حربية أمريكية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الفضائية، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثى، أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن فيما تمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح"، في إشارة إلى المدمرة الأمريكية.
وأضافت (سنتكوم) أنه بعد أقل من ساعة، "أسقطت يو أس أس كارني ثلاث طائرات مسيرة على مقربة منها"، دون تحديد ما إذا كانت مسلّحة أم للمراقبة فقط.
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