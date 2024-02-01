شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة لليوم الـ118

MENAFN - Youm7) استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة ، والذى دخل يومه الـ118.

وقالت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدنى اليوم الخميس، "إن عددا من الأشخاص استشهدوا وأصيب العشرات، فى قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة ، وتحديدا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء".

واستشهد عدد آخر، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، كما سقط شهيد واحد على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم ال(11) على التوالي.

ووصل 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم صباح اليوم، من أنحاء متفرقة. وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني "إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها، قبل أن تنسحب لاحقا".. موضحا أن المستشفى تعامل يوم أمس مع 12 شهيدا، من بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات.

وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها، أدى إلى اختراق الرصاص خمس مركبات، من بينها ثلاث مركبات إسعاف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.



