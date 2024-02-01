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البنك المركزى الإماراتى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

2/1/2024 4:30:39 AM
(MENAFN- Youm7) أبقى بنك الإمارات المركزى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك بعد أن ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في نهاية اجتماعه أمس الأربعاء.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال المركزي الإماراتي إنه قرر الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 بالمئة.

كما قرر البنك المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكان الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير للجلسة الرابعة على التوالي، لتظل عند مستوى 5.25 و5.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ 23 عاما.

وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.








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