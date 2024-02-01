محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير محور المنصورية.. فيديو

MENAFN - Youm7) تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية "المرحلة الثانية"، بحضور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة، ورؤساء عدد من أحياء المحافظة.

وتابع محافظ الجيزة خلال جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحى أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء، فى إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين المحافظ مراحل العمل بالقطاع الجارى العمل فيه بدءًا من نهاية التطوير السابق (المرحلة الأولى) عند كوبرى عز وحتى الطريق الدائرى الجنوبى بطول 2 كم وعرض 15م لكل اتجاه 4 حارات فى الاتجاه الواحد.

ووجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضارى اللائق.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة فى أعمال التطوير المقرر تنفيذها والتى يأتى على رأسها إنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين واستخدام الخامات التى تحقق عوامل الاستدامة وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالى أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.