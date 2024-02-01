نتائج طلاب صفوف النقل 2024 بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

MENAFN - Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل المدارس، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات فى المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.





وأتاحت المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا للاستعلام عنها مجانًا من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وذلك من خلال الرابط الآتي:





وتبدأ الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة اعتبارًا من الأحد 4 فبراير 2024، تلقي طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.





يُذكر أن طلاب المدارس بدأوا إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.