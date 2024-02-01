نتائج طلاب صفوف النقل 2024 بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

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- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل المدارس، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات فى المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
وأتاحت المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا للاستعلام عنها مجانًا من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وذلك من خلال الرابط الآتي:
وتبدأ الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة اعتبارًا من الأحد 4 فبراير 2024، تلقي طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
يُذكر أن طلاب المدارس بدأوا إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.
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