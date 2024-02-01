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معتدل دينيا ويهوى التنس.. من هو السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد؟

2/1/2024 4:30:33 AM
(MENAFN- Youm7) نصبت ماليزيا السلطان ابراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه اليمين في القصر الوطني في كوالالمبور.

فمن هو ملك ماليزيا الجديد؟

سلطان ماليزيا ابراهيم ابن السلطان إسكندر، هو حاكم ولاية جوهور الماليزية منذ عام 2010، والتي يصل عدد سكانها إلى 3.5 مليون نسمة، ويفصلها عن سنغافورة مضيق صغير، وتعد من أكثر الولايات الماليزية ازدهارًا.

درس السلطان إبراهيم في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأمريكية، وهو متزوج من راغا زاريث صوفية ابنة السلطان إدريس شاه، ولديه 6 أبناء.

كان والد السلطان إبراهيم هو ملك ماليزيا الثامن، حيث تولى العرش من عام حتى عام 1989، كما حكم الولاية منذ عام 1981 حتى وفاته عام 2010، أما والدته فكانت البريطانية غوزفين روبي تريفورو.

يعرف ملك ماليزيا الجديد أيضًا باعتداله الديني،
وعلى الجانب الإنساني يعرف بشغفه بالرياضة وريادة الأعمال، إذ تدرب على ممارسة لعبتي التنس والبولو، ويملك عديداً من الأنشطة التجارية، واسعة النطاق في عدة مجالات مثل العقارات والتعدين، فضلًا عن امتلاكه حصة في "فورست سيتي" وهو مشروع عقاري، بقيمه 100 مليار دولار.

وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الماليزية، ولديه سلطة منح العفو عن المدانين، ومن ضمن مسؤولياته التوقيع على القوانين والتعيينات في المناصب الحكومية الرفيعة المستوى.








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