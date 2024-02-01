البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: أمامنا أشهر قبل خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Youm7) قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بعث برسالة أمس، الأربعاء مفادها أن خفض معدل الفائدة قادما لكن ليس بعد.

وبحسب الوكالة، فإن البنك لم يشر إلى أنه يقترب من تحول طال انتظاره نحو خفض معدل الفائدة، فى دليل على أن مسئولى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أصبحوا أكثر ثقة من السيطرة الكاملة على التضخم. كما أن بيانات السياسة الخاصة بالبنك لم تعد تشير إلى أنه لا يزال يبحث مزيد من رفع الفائدة.

إلا أن المسئولين أوضحوا أن أول خفض فى معدل الفائدة لا يزال أمامه أشهر على الأرجح. وأشار بيانهم أمس، الأربعاء، إلى أنهم لا يعتقدون ان الوقت قد حان لخفض معدلات الفائدة حتى يصبح البنك أكثر ثقة بأن التضخم يتحرك نحو الهدف المحدد بـ 2%.

وكان المستثمرون وبعض خبراء الاقتصاد يتوقعون احتمال قيام الاحتياطى الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر بحلول اجتماعه القادم فى مارس المقبل. لكن يبدو الآن هذا الأمر مستبعدا.



وقال جيروم باول ، رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى مؤتمر صحفى الأربعاء: لا أعتقد أنه من المحتمل أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس لبدء خفض أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزى الأمريكى على معدل الفائدة دون تغيير عند 5.4%، فى أعلى مستوى منذ 22 عاما. إلا أن التغيبرات التى طرأت على البيان الخاص به، مقارنة باجتماعه الأخير فى ديسمبر الماضى، تشير إلى أنه تحرك نحو بحث خفض الفائدة مع الحفاظ على المرونة.



من جانبه، قال كريشنا جوها، المحلل الاقتصادى فى بنك Ecercore ISI الاستثمارى، إنه لا يوجد فى تصريحات باول أو البيان الخاص بالبنك ما يدفعهم للقلق بشان القصة الأساسية المتمثلة فى بدء أخبار جيدة تتعلق بخفض الفائدة قريبا بما يكفى.







