تعطل الحركة الجوية فى معظم المطارات الكبرى بألمانيا بسبب إضراب عمال الأمن

(MENAFN
- Youm7) بدأ عمال الأمن فى معظم المطارات الكبرى فى ألمانيا
إضرابا عن العمل اليوم الخميس، لمدة يوم واحد لتكثيف الضغط من أجل رفع الأجور، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية فى ألمانيا .
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم إلغاء جميع رحلات المغادرة اليوم من برلين وهامبورج وشتوتجارت، كما تم إلغاء حوالي أربعة أخماس الرحلات الجوية في كولونيا وثلث الرحلات في دوسلدورف.
وكانت نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا قد دعت العمال إلى الإضراب في 11 مطارا هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورج وشتوتجارت ولايبزيج وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت، فيما لم تتأثر المطارات في بافاريا، بما في ذلك ميونيخ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد.
ومن جانبه، قدر اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) أنه سيتم إلغاء أو تأجيل حوالي 1100 رحلة، مما يؤثر على حوالي 200 ألف مسافر.
وفشلت ثلاث جولات من المفاوضات العمالية في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور لنحو 25 ألف عامل أمن، فيما تسعى نقابة فيردي إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة لجميع الموظفين، وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافية.
يذكر أن سلطة الطيران المدني في النمسا أعلنت وقف الرحلات المباشرة بين مدينة فرانكفورت في ألمانيا ومدينة لينز في النمسا الخميس، بسبب وجود إضراب في ألمانيا.
وبحسب بيان صحفي صدر عن سلطة الطيران المدني في النمسا، أمس الأربعاء؛ فإن تنظيم إضراب جديد في ألمانيا غدا، يؤثر بشكل كبير على الحركة الجوية مع مدينة لينز النمساوية.
وأوضح أن فرانكفورت ليست هي المدينة الوحيدة التي تشهد إضرابًا في ألمانيا وأنه من بين المطارات المتضررة مطارات هامبورغ وبريمن وبرلين ولايبزيغ ودريسدن وإرفورت.. لافتا إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع شركة طيران " لوفتهانزا" لكن الأمر لا يتعلق فقط بإيجاد شركة طيران جديدة بديلة حيث أن هناك تحديات تقنية معقدة.
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