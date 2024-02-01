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تعطل الحركة الجوية فى معظم المطارات الكبرى بألمانيا بسبب إضراب عمال الأمن

2/1/2024 4:30:32 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ عمال الأمن فى معظم المطارات الكبرى فى ألمانيا
إضرابا عن العمل اليوم الخميس، لمدة يوم واحد لتكثيف الضغط من أجل رفع الأجور، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية فى ألمانيا .

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم إلغاء جميع رحلات المغادرة اليوم من برلين وهامبورج وشتوتجارت، كما تم إلغاء حوالي أربعة أخماس الرحلات الجوية في كولونيا وثلث الرحلات في دوسلدورف.

وكانت نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا قد دعت العمال إلى الإضراب في 11 مطارا هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورج وشتوتجارت ولايبزيج وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت، فيما لم تتأثر المطارات في بافاريا، بما في ذلك ميونيخ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد.

ومن جانبه، قدر اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) أنه سيتم إلغاء أو تأجيل حوالي 1100 رحلة، مما يؤثر على حوالي 200 ألف مسافر.

وفشلت ثلاث جولات من المفاوضات العمالية في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور لنحو 25 ألف عامل أمن، فيما تسعى نقابة فيردي إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة لجميع الموظفين، وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافية.

يذكر أن سلطة الطيران المدني في النمسا أعلنت وقف الرحلات المباشرة بين مدينة فرانكفورت في ألمانيا ومدينة لينز في النمسا الخميس، بسبب وجود إضراب في ألمانيا.

وبحسب بيان صحفي صدر عن سلطة الطيران المدني في النمسا، أمس الأربعاء؛ فإن تنظيم إضراب جديد في ألمانيا غدا، يؤثر بشكل كبير على الحركة الجوية مع مدينة لينز النمساوية.

وأوضح أن فرانكفورت ليست هي المدينة الوحيدة التي تشهد إضرابًا في ألمانيا وأنه من بين المطارات المتضررة مطارات هامبورغ وبريمن وبرلين ولايبزيغ ودريسدن وإرفورت.. لافتا إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع شركة طيران " لوفتهانزا" لكن الأمر لا يتعلق فقط بإيجاد شركة طيران جديدة بديلة حيث أن هناك تحديات تقنية معقدة.








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