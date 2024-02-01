فاينانشيال تايمز: الفيدرالى الأمريكى أجل خفض الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم

MENAFN - Youm7) علقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تثبيت أسعار الفائدة، وقالت إن البنك المركزى الأمريكى أوضح فى اجتماعه أمس الأربعاء أمرين؛ أن خفض معدل الفائدة قادم، لكن ليس قريبا كما كان يريد المستثمرون.

وذكرت الصحيفة أنه بعد عامين من الاضطرابات، بما فى ذلك نوبة من التضخم المتفشى الذى فاجأ مسئولو البنك، قرر الاحتياطى الفيدرالى تأجيل ما وصفته بواحدة من أكثر دورات ارتفاع أسعار الفائدة دراماتيكية منذ عقود.

ولم يتضمن البيان الرسمى أى ذكر لـ "تشديد إضافى للسياسة" بما يعنى مزيد من رفع الفائدة، لو رأى البنك ذلك مناسبا. وبدلا من ذلك، كان هناك لمحة من الانتصار، حيث أشار البنك المركزى إلى أن المخاطر التى تهدد التشغيل الكامل للعمالة وانخفاض التضخم تتحرك الآن نحو توازن أفضل.

وذهبت الصحيفة البريطانية إلى القول بأن مراقبى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يفسرون الأمر على أن "الفترة العقابية" التى ارتفعت فيها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس فى 18 شهرا فقط، قد انتهت رسميا.

لكن الصحيفة تحذر من الاعتقاد بأن هذا يعنى خفضا وشيكا فى أسعار الفائدة. فمثلما كان الحال فى الاجتماعات الثلاثة السابقة، أبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه، الأربعاء، على معدل الفائدة قيد التقييد فى أعلى ارتفاع منذ ما يقرب من 23 عاما بين 5.25% و 5.5%. وفى حين اختفى الانحياز لمزيد من الرفع، فإن الاحتياطى الفيدرالى ليس مستعدا للخفض بعد. وسبب التأجيل هو أن المسئولين يريدون ثقة أكبر فى خفض التضخم عند الهدف الذى حدده البنك بـ 2%.

ولفتت فاينانشيال تايمز إلى أن استبعاد باول رهان المستثمرين بخفض قريب للفائدة يتناقض مع تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى منتصف ديسمبر، عندما أثار خطابه الحذر بعض التوقعات فى السوق بأن خفض معدل الفائدة سيبدأ بحلول مارس.