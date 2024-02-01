هل سيحرك بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماع اليوم؟ .. جارديان تجيب

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة الجارديان من المتوقع أن يبقي صناع السياسة في بنك إنجلترا أسعار الفائدة في بريطانيا عند 5.25% عندما يجتمعون اليوم، لكن الانخفاض السريع في التضخم قد يعني أن خفض تكلفة الاقتراض سيأتي في وقت مبكر من يونيو.





وقال محللون إن التوقعات المعدلة للتضخم من المرجح أن تظهر انخفاضًا حادًا في نمو الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعزز الرهانات في الأسواق المالية على أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستجري عدة تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثانى من العام. .





ومن المتوقع أن يقول محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي أن نمو الأجور لا يزال قويا وأن هذا قد يؤدي إلى عودة التضخم.





كان النمو البريطاني بطيئا في الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن الاقتصاد يواجه مخاطر الانزلاق إلى ركود معتدل وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% فقط هذا العام – وهو ثاني أضعف معدل في مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة بعد ألمانيا، التي تضررت أيضًا بشدة من ارتفاع أسعار الغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.





ويقدم هذا تحدي صعب لرئيس الوزراء ريشي سوناك ، الذي يتعين عليه إجراء انتخابات وطنية العام الجاري وسط تدهور اقتصاد بريطانيا وقد تكون إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية في ميزانية وزير المالية جيريمي هانت في 6 مارس أحد العوامل التي ستجعل بنك إنجلترا حذرًا بشأن الإشارة إلى تخفيف السياسة في المستقبل.





وقالت كارين وارد، كبيرة استراتيجيي السوق لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في جي بي مورجان لإدارة الأصول، إن بنك إنجلترا قد يرى أن أي انخفاض في التضخم إلى أقل من 2% قد يكون مؤقتًا وغير كاف لتبرير خفض أسعار الفائدة.





وأضافت: "قد يكون من المفيد للبنك أن يذكر في مرحلة مبكرة أنه - مثلما أخطأ في وضع وزن كبير على التضخم المرتفع المؤقت - فإنه سيعطي وزناً أقل للتضخم المنخفض المؤقت".







