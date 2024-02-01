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تعرف على أرقام أحمد حمدى صفقة الزمالك الجديدة

2/1/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Youm7)
أنهى نادي الزمالك بشكل نهائي صفقة ضم أحمد حمدي لاعب الأهلي ومونتريال الكندي السابق، إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق.
أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق يجيد في مركز خط الوسط، وفي هذا التقرير نرصد ما قدمه أحمد حمدي مع الأهلي والجونة حتى احترف في الدوري الأمريكي تحديدا فريق مونتريال
أحمد حمدي صاحب الـ 25 عاما،
خاض مع الأهلي 18 لقاء فقط سجل هدفين وصنع 3
ثم انتقل إلى الجونة، ولعب مع الجونة 42 لقاء سجل 7 وصنع 3.
وذهب حمدي للاحتراف إلى مونتريال الأمريكي ولعب 53 مباراة، سجل 3 فقط وصنع هدفا.
وقرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.
وكان الزمالك حدد السابعة مساء الخميس موعدًا لانعقاد المؤتمر الصحفى، إلا أنه تم التأجيل ليوم الاثنين المقبل بسبب قيام المجلس بتجهيز الأمور الخاصة بالمؤتمر.








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