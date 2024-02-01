وصول جوميز مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة.. صورة

(MENAFN
- Youm7) وصل خلال الساعات القليلة الماضية البرتغالى جوزيه جوميز إلى القاهرة لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب
ويعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب اليوم بمقر النادى، من أجل توقيع العقود ووضع الرتوش الأخيرة فى اتمام التعاقد.
واتفق جوزيه جوميز مع إدارة الزمالك علي اصطحاب ثلاث مساعدين أجانب في جهازه، سيكون من بينهم مدرب حراس مرمي، ومساعد.
MENAFN01022024000132011024ID1107796340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.