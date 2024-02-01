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وصول جوميز مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة.. صورة

2/1/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) وصل خلال الساعات القليلة الماضية البرتغالى جوزيه جوميز إلى القاهرة لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب

ويعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب اليوم بمقر النادى، من أجل توقيع العقود ووضع الرتوش الأخيرة فى اتمام التعاقد.
واتفق جوزيه جوميز مع إدارة الزمالك علي اصطحاب ثلاث مساعدين أجانب في جهازه، سيكون من بينهم مدرب حراس مرمي، ومساعد.









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