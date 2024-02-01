محترف طائرة الزمالك الجديد يجتاز الكشف الطبى

MENAFN - Youm7) اجتاز محترف فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك الجديد الصربى ميلان كاتيتش الكشف الطبى لإنهاء أجراءات قيده لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة بالزمالك الموسم الحالى.

ووصل المحترف أمس إلى القاهرة ومن المقرر أن يظهر فى تدريبات اليوم أو غدا وفقا لما يحدده الجهاز الفنى للفريق بقيادة أشرف أبو الحسن .

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة للاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.ويستكملأشرف أبو الحسن القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للفريق الأول خلفا لأحمد مصطفى الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق الأبيض.