شوبير: محمد صلاح كان على حق ولم يتأخر عن منتخب مصر

MENAFN - Youm7) علق الإعلامى أحمد شوبير على استمرار غياب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفنى للريدز أنه سيواصل الغياب عن مباراة أرسنال القدمة بالدورى الإنجليزى.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامجه "مع شوبر" على راديو أون سبورت إف إم: "كنت أدافع عن محمد صلاح لأنه كان على حق ضد الحملة التى تعرض لها وطوال تاريخه لم يتأخر عن المنتخب ويقدم كل ما لديه من أجل مصر".

وتابع: "حتى بعد القول إن اللاعبين تحرروا في غياب محمد صلاح ولعبوا مباراتين من غيره وفي مباراة الكونغو لم يكن لنا فاعلية هجومية".

ويواصل المصري الدولي

محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة تزامنا مع غيابه عن مواجهة تشيلسي في الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم للإصابة.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب الدولى المصري محمد صلاح عن مواجهة الريدز ضد تشيلسي، في منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي وأيضا عن مباراة آرسنال المقبلة.ونشر حساب ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، صورة للنجم المصري محمد صلاح الدولي أثناء مواصلة البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.الملك@MoSalahيستمر في عمليات الاستشفاء 👊📸href="" rel="nofollow" twitter/czTZkp8ST