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خالد الغندور يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى بعد نهاية الموسم

2/1/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) اقترب خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى من الرحيل عن زعيم الثغر بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى، وعدم تجديد عقده مجددا.

وأكد خالد الغندور لمسئولى الاتحاد السكندرى أنه يرغب فى الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع زعيم الثغر ويرغب فى اللعب لأحد أندية القاهرة لظروف أسرية تجبره على البقاء فى القاهرة وعدم الانتقال إلى الإسكندرية.

وبدأ مسئولو نادى الاتحاد السكندرى سلسلة التفاوض مع خالد الغندور لتجديد عقده مع زعيم الثغر، باعتبار أن الغندور ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالى.

وكان مسئولو نادى الاتحاد السكندرى يرغبون فى الإبقاء على خالد الغندور باعتباره من اللاعبين المؤثرين وأحد كباتن زعيم الثغر، ويقدم مستويات رائعة مع الفريق في الفترة الحالية، قبل أن يفاجأ بظروف اللاعب الأسرية.









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