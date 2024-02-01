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صورة اليوم

2/1/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال الاحتفال بمراسم رفع العلم
بقصر بيان

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