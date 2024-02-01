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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع مسؤولة أممية الاحتياجات الإنسانية في غزة

2/1/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع كبير منسقي الامم المتحدة للشؤون الانسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ الاحتياجات الإنسانية في القطاع المحتل.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان مساء امس الاربعاء ان الوزير بلينكن ناقش مع المسؤولة الأممية خلال لقائهما في العاصمة واشنطن مشاوراتها الأخيرة في المنطقة والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للمدنيين في غزة.
وأضافت ان "الجانبين شددا على الالتزام المشترك بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والكيان الاسرائيلي المحتل ومصر لتعزيز آليات تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين ووضع أسس إعادة الإعمار على المدى الطويل في غزة.
ولفتت الوزارة إلى أن بلينكن أعرب عن "ثقته الكاملة بالمنسقة كاخ ودعمه القوي لولايتها".
وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة ستقوم المسؤولة الاممية كاخ من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد عين في ديسمبر الماضي الهولندية سيجريد كاخ في منصب كبير منسقي الشؤون الانسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي في إطار مساعي المنظمة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.(النهاية)

ع س ج / ن ع ع



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