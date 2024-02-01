وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع مسؤولة أممية الاحتياجات الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع كبير منسقي الامم المتحدة للشؤون الانسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ الاحتياجات الإنسانية في القطاع المحتل.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان مساء امس الاربعاء ان الوزير بلينكن ناقش مع المسؤولة الأممية خلال لقائهما في العاصمة واشنطن مشاوراتها الأخيرة في المنطقة والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للمدنيين في غزة.
وأضافت ان "الجانبين شددا على الالتزام المشترك بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والكيان الاسرائيلي المحتل ومصر لتعزيز آليات تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين ووضع أسس إعادة الإعمار على المدى الطويل في غزة.
ولفتت الوزارة إلى أن بلينكن أعرب عن "ثقته الكاملة بالمنسقة كاخ ودعمه القوي لولايتها".
وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة ستقوم المسؤولة الاممية كاخ من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد عين في ديسمبر الماضي الهولندية سيجريد كاخ في منصب كبير منسقي الشؤون الانسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي في إطار مساعي المنظمة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.(النهاية)
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